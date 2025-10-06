Песков: кандидатура врио главы Тверской области пока не определена

Соответствующий указ президента обнародуют, когда решение будет принято, указал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о врио главы Тверской области пока не подписан.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, определена ли уже кандидатура на этот пост.

"Когда определят [кандидатуру], будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем", - сказал представитель Кремля.

Президент России 29 сентября 2025 года назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Пост главы Тверской области Игорь Руденя занимал с сентября 2016 года. Выборы нового губернатора региона пройдут в Единый день голосования в сентябре 2026 года.