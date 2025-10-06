Статья

Позиция Трампа по ДСНВ и заявления ЕС о дронах. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

Заявления американского лидера Дональда Трампа о Договоре по теме сокращения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), обвинения европейских политиков в адрес России в причастности к полетам дронов, а также публикации о помощи КНР в спутниковом наведении стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

Другие встречи будут носить служебный характер.

Также глава государства вечером проведет международный телефонный разговор.

Российский лидер 7 октября проведет совещание с Совбезом, также запланировано много международных телефонных разговоров.

О позиции Трампа по ДСНВ

Кремль приветствует заявление Трампа о том, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея": "Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу Путина".

О заявлении ЕС по дронам

В Кремле воспринимают заявления европейских политиков о причастности России к полетам дронов как огульные и безосновательные: "В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся".

Кремль посоветовал европейским политикам "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с Россией каждый запуск неопознанных дронов: "С этими дронами история по меньшей мере странная. Но никаких оснований обвинять в этом Россию нет".

О врио губернатора Тверской области

Кандидатура врио главы Тверской области пока не определена: "Когда определят [кандидатуру], будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем".

О публикациях о помощи КНР

Что касается публикаций о помощи КНР в спутниковом наведении, то Россия обладает собственным космическим потенциалом для решения задач СВО: "Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией".

