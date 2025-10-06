Кремль отреагировал на данные о помощи Китая в наведении российских ракет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия обладает собственным космическим потенциалом для решения задач СВО

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия обладает всем необходимым для решения задач спецоперации на Украине потенциалом, в том числе и в космосе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикации, будто Пекин оказывает Москве поддержку в спутниковом наведении при ударах на военные объекты на Украине.

Читайте также

Позиция Трампа по ДСНВ и заявления ЕС о дронах. Темы брифинга Пескова

"Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией", - подчеркнул представитель Кремля.

Украинские СМИ, а вслед за ними и ряд западных опубликовали сообщения, будто в момент ударов по военным объектам в Львовской области над регионом был зафиксирован пролет трех китайских разведспутников. Зарубежная пресса на фоне сложностей в отношений между Пекином и Вашингтоном связала это с возможностью "помощи" РФ. В МИД КНР заявили, что Пекину не известно, чтобы такая ситуация имела место, а также подчеркнули, что Китай придерживается честной, объективной и беспристрастной позиции по украинскому конфликту.