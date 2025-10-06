Кремль считает огульными заявления в ЕС о связях полетов дронов с РФ

В Европе много политиков, которые склонны во всем винить Россию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран ЕС, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связывающих с Москвой необычные полеты беспилотников в различных частях Европы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию, - заметил представитель Кремля. - Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся".

В последние дни в Европе все чаще поднимается "дроновая истерия": воздушное пространство крупных городов закрывается из-за полетов неизвестных беспилотников. На фоне инициативы Брюсселя создать "стену дронов" на восточных границах ЕС в прессе и политической риторике каждый инцидент неизменно связывается с Россией и приписываемыми ей планами так или иначе атаковать Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, "успокаивая" населения страны, заявил, что дроны могут использоваться для шпионажа или запугивания жителей его страны.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.