Путин 7 октября проведет совещание Совбеза

Запланировано также много международных телефонных разговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Также у главы государства запланировано много международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте также

Позиция Трампа по ДСНВ и заявления ЕС о дронах. Темы брифинга Пескова

"Планы наверняка есть личные, конечно. День рождения есть день рождения. Но мне известно и о рабочих, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как Путин планирует провести свой день рождения. - 7 октября во второй половине [дня] у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня".

Представитель Кремля также уточнил, что, как правило, в этот день Путин получает поздравления от своих зарубежных коллег. "Много международных телефонных разговоров уже запланировано на завтра. Тоже будем вас информировать", - резюмировал Песков.

Ранее Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал, что Путин в свой день рождения - 7 октября - обычно старается провести время с родными и общается с главами других государств.

"Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил представитель Кремля.