Эксперт Мартынов: у Грузии есть прививка от "вируса цветных технологий"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Грузия за годы, прошедшие со времен так называемой революции роз под предводительством Михаила Саакашвили, получила серьезную прививку от "вируса цветных технологий", распространяемого властями западных стран, и продемонстрировала это во время беспорядков после выборов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил политолог, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Эксперт подчеркнул, что произошедшие 4 октября события - это не что иное, как попытка государственного переворота. Он напомнил, что в свое время Грузия была законодательницей в этом смысле на постсоветском пространстве и именно там в 2003 году произошел первый цветной переворот. "В той же самой парадигме действуют вот эти внешние акторы, продолжая следовать принципу "если сработало один раз, почему второй раз не сработает?", - отметил политолог.

"Надо сказать, что грузинские власти, грузинское государство в целом за эти годы после цветного переворота и потом изгнания Саакашвили получили серьезнейшую прививку и общества, и государства в целом от подобных вещей. У власти не было сомнений пару дней назад, как действовать с целью защиты государственного строя от этой цветной атаки, от этой попытки государственного переворота", - указал Мартынов.

Результат, продолжил он, "на табло": виновные зачинщики арестованы, им инкриминируют серьезные преступления против государства, им грозят серьезные сроки.

Зачем это Западу?

Традиционно, объяснил Мартынов, британские спецслужбы играют серьезнейшую роль во всех закавказских странах, в том числе в Грузии. Он напомнил, что ушедший на прошлой неделе в отставку глава МИ-6 Ричард Мур активно занимался Закавказьем, а на смену ему пришла Блейз Метревели с украино-грузинскими корнями.

"Британцы очень любят играть в такие игры. И вопрос, почему же это все происходит? Потому что им критически не нравится результат выборов, где по ключевым позициям побеждает правящая партия "Грузинская мечта". Это касается мэра Тбилиси, это касается мэров крупнейших городов Грузии, Кутаиси. Их не устраивает результат, и они тут же включают режим госпереворота через цветные технологии", - подчеркнул политолог.

В этом случае имеются в виду внешние атаки на грузинское государство через прокси-общественников, прокси-силы внутри Грузии. По мнению Мартынова, субботними "акциями" западные силы послали Грузии прямой сигнал: "Либо вы действуете в рамках перевернутых выборов, таких прокси-выборов, имитации выборов в наших интересах, то есть в интересах наших прокси-сил, либо мы вам устроим государственный переворот". Политолог особо обратил внимание, что Запад системно, целенаправленно десятилетиями разрабатывает подобные дела и достаточное количество прокси-сил у него есть везде.

"Другое дело, что в Грузии внутренний общественно-политический иммунитет от подобных мероприятий оказался сильнее, чем вот этот вирус цветных технологий. Но это не значит, что они не придумают что-то еще. И надо полагать, что подобным образом они будут действовать везде. И надо быть к этому готовым", - отметил эксперт.