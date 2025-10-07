МИД РФ: России неизвестно о готовности Кабула вновь принять американцев

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что решение по авиабазе Баграм должен принимать Кабул

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Mohammad Ismail

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Решение по авиабазе Баграм должен принимать Кабул, Москве неизвестно о готовности афганцев вновь принять американцев. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана "плохими вещами" в случае отказа передать американской стороне авиабазу Баграм.

"В первую очередь это решение должны принимать афганские власти, которые обладают полным суверенитетом на своей территории. Насколько я знаю, в последнее время таких заявлений - о готовности афганских властей принять американцев на базе Баграм - сделано не было", - указал замминистра.

В российском МИД ранее отметили, что Белый дом прекрасно осведомлен, что "афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы".