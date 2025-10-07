Мединский поздравил Путина с днем рождения

Президент остановил распад России и вернул ее на исторический путь, отметил помощник российского лидера

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остановил распад России и вернул ее на исторический путь. Об этом заявил помощник главы государства Владимир Мединский, поздравляя его с днем рождения.

Читайте также

В Петербурге, тайге и на хоккее. Как Владимир Путин отмечал дни рождения

"7 октября родился Владимир Путин. Остановил распад России и вернул ее на исторический путь", - написал он в своем Telegram-канале.

Президент РФ отмечает 7 октября свое 73-летие.