Мединский поздравил Путина с днем рождения
Редакция сайта ТАСС
06:23
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остановил распад России и вернул ее на исторический путь. Об этом заявил помощник главы государства Владимир Мединский, поздравляя его с днем рождения.
"7 октября родился Владимир Путин. Остановил распад России и вернул ее на исторический путь", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент РФ отмечает 7 октября свое 73-летие.