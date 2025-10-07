Джабаров: Меркель сделала "немало плохого" для отношений России и ФРГ

По словам первого замглавы комитета СФ по международным делам, экс-канцлер Германии усыпляла деятельность России "минскими соглашениями, парижскими встречами"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала "немало плохого", чтобы отношения между Россией и Германией ухудшились. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Меркель, если вы помните, когда <…> вела свою политику, усыпляя нашу деятельность минскими соглашениями, парижскими встречами, мы поверили, мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путем. Оказалось, просто <…> они выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной", - сказал сенатор на брифинге.

"Поэтому я не очень доверяю госпоже Меркель, она тоже немало сделала в этом плане плохого, в связи с чем наши отношения и с немцами ухудшились резко, и вообще со всей Европой", - добавил он.

Ранее Меркель заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild.