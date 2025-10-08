Эксперт Степанов связал обещание Tomahawk Киеву и разрыв США с Венесуэлой

Эти действия являются частью единой стратегии давления на геополитических оппонентов США, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кажущиеся разрозненными действия Вашингтона, когда он одновременно угрожает поставками дальнобойных ракет Tomahawk Украине и прекращает переговоры с Венесуэлой, на самом деле являются частью единой стратегии давления на геополитических оппонентов США. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Эти же Tomahawk уже нацелены на основные критически значимые объекты военной, энергетической и логистической инфраструктуры Боливарианской Республики. Поэтому можно говорить о единой централизованной по замыслу политической линии. Это не отдельные разрозненные сюжеты, а единая стратегия военно-политического и военно-технического давления на оппонентов", - сказал эксперт.

Он отметил, что несмотря на широкий географический разброс событий - Восточная Европа и Латинская Америка - сущность применяемой Белым домом тактики остается идентичной. Речь идет о системном устрашении через инструменты военного давления, которое реализуется на разных направлениях одновременно. Такая стратегия, по мнению Степанова, создает дополнительные пропорционально возрастающие риски окончательной дестабилизации международной обстановки.

Газета The New York Times сообщила, что Вашингтон прекратил диалог с правительством Николаса Мадуро, открывая путь для возможных военных действий. Госсекретарь Марко Рубио назвал венесуэльского лидера нелегитимным и "беглецом от американского правосудия", увеличив награду за его поимку до $50 млн.