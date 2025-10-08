Памфилова: число партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 21

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Количество политических партий, допущенных к выборам в России, сократилось до 21. Решения о ликвидации двух партий - "Российского общенародного союза" и "Гражданской инициативы" - вступили в силу после их многолетнего неучастия в избирательных кампаниях, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Решение о ликвидации двух политических партий было принято Верховным судом РФ. Глава ЦИК подчеркнула, что эти партии не участвовали в выборах на протяжении семи лет подряд, это значит, что они и так уже были нежизнеспособны. "Подчеркиваю - в течение семи лет подряд. <...> Верховный суд лишь зафиксировал этот факт. Они не только не регистрировали списки кандидатов в установленном количестве избирательных кампаний, но и вовсе их не выдвигали", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что процесс является естественным, а большинство оставшихся партий демонстрируют активную позицию, стараясь участвовать в выборах всех уровней.

"Таким образом, на сегодняшний день список политических партий, имеющих право участвовать в выборах, включает 21 партию. Большинство из них достаточно активно ведут себя, стараются участвовать в выборах всех уровней, сохраняя свою политическую форму", - добавила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что 20 ноября состоится заседание Верховного суда по вопросу о ликвидации партии "Партия роста". Причиной стало то, что ее региональные отделения зарегистрированы менее чем в половине субъектов РФ. "Как известно, сейчас у этой партии идет процесс объединения с "Новыми людьми", - уточнила она.