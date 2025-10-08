Володин: желающие использовать Россию должны понять, что это не получится

У РФ сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство, отметил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Никто не сможет использовать Россию, в стране сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство", - сказал Володин в ходе обсуждения денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

Председатель Госдумы отметил, что это соглашение уже давно надо было расторгнуть. Решение принято в интересах страны, добавил спикер палаты парламента. Он также выразил благодарность МИД РФ, который ведет работу в данном направлении.

"Раньше никто из депутатов не говорил, что надо взять, проанализировать и прекратить нахождение в тех соглашениях, где стороны, в первую очередь, те, кто должен взять на себя параллельные обязательства, - мы выполняем, а они не выполняют. Ровно такой случай сегодня", - подчеркнул Володин.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.