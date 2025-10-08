Депутат Никонов: у США все еще нет предприятия для переработки плутония

Вашингтон тем самым сорвал договоренности, отметил парламентарий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. США в рамках соглашения об утилизации оружейного плутония так и не построили предприятие для его переработки и сорвали тем самым договоренности. На это указал первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на пленарном заседании Госдумы.

"Соединенные Штаты сначала выделили $4,8 млрд на создание соответствующего предприятия. Затем, когда эти деньги были израсходованы, в 2013 году они запросили $8 млрд, которые тоже были потрачены на создание этого предприятия. К этому времени построили предприятие на 70%, после чего запросили еще $17,3 млрд на достройку этого предприятия. Но, поскольку эти деньги не были выделены, то это предприятие так и не вступило в строй, которое должно было вступить для уничтожения оружейного плутония", - сказал Никонов.

Он напомнил, что в связи с этим президент РФ Владимир Путин в 2016 году распорядился приостановить участие России в соглашении об утилизации оружейного плутония. "Причина - неспособность США обеспечить выполнение обязательств", - подчеркнул депутат. Никонов также отметил, что российская сторона выполнила свою часть договоренностей и построила "соответствующее предприятие".

Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.