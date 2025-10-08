Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что сейчас есть "на столе"

Глава МИД РФ также назвал такие шаги американского лидера реалистичными

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, несмотря на его общность, является на данный момент лучшим вариантом, что есть "на столе". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".

"Президент США Дональд Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это достаточно общо. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа, - отметил он. - Западный берег в этом контексте не упоминается. Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть "на столе".

"По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, неотторжения Израилем, а именно так я бы охарактеризовал позицию [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху. Но самое главное - надо, чтобы это было приемлемо для палестинцев", - констатировал глава МИД РФ.

При этом глава Лавров обратил внимание, что Россия считает план Трампа позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в "скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось".

Россия считает реалистичным план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, если его примут палестинцы, при этом важно прекратить все боевые действия.

"Еще раз возвращаясь к плану Дональда Трампа. План реалистичный, если его примут палестинцы, - сказал Лавров. - Конечно мы желаем успеха тем непрямым переговорам, которые сейчас проходят в Египте с участием Турции, Египта, Катара, США и, естественно, Израиля. Они через посредников договариваются с ХАМАС. Безусловно, важно прекратить все боевые действия".

"То, что ХАМАС делает особый акцент на гарантиях неповторения ударов и невозобновления боевых действий в секторе Газа и особенно в городе Газа - это отражение того, что они извлекают уроки из того опыта, который предшествовал в нынешней ситуации", - отметил министр.

По его словам, еще в начале этого года были предложения, "которые вроде бы начали осуществляться, а потом Израиль, осуществив первый этап, возобновил боевые действия, ссылаясь на то, что ХАМАС не выполняет свои условия". "Здесь очень важно проработать детали, чтобы не было рецидивов", - указал глава МИД РФ.