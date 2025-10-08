Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

Российский лидер почтил память основателя первого государства таджиков, просуществовавшего с конца IX до середины X века, минутой молчания

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на территории мемориального комплекса "Национальное единство и возрождение Таджикистана" принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.

Главу российского государства встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в России Давлатшох Курбонали Гулмахмадзода и первый заместитель председателя Душанбе Бахтиер Шарифи. Почетный караул подчеркнул торжественность момента.

Путин в сопровождении премьера Таджикистана подошел к основанию монумента, а затем поднялся на верхнюю площадку мемориала. Впереди него военнослужащие несли памятный венок. После того, как венок был установлен, российский лидер аккуратно расправил памятную ленту и почтил память основателя первого государства таджиков, просуществовавшего с конца IX до середины X века, минутой молчания.