Песков назвал главный пункт повестки встречи Путина и Алиева
16:40
обновлено 16:48
ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в Душанбе в четверг, 9 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Первого канала".
По его словам, основное внимание стороны планируют уделить вопросам двусторонних отношений, которые станут главным пунктом повестки переговоров.
Песков отметил, что сам факт организации встречи свидетельствует о стремлении двух лидеров обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Он также добавил, что, хотя не может говорить от имени азербайджанской стороны, Россия настроена на конструктивный и позитивный диалог.