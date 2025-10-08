Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков

Президент Таджикистана лично встретил российского лидера у трапа самолета

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду "Ирам" ("Райский сад") в Душанбе неформальную встречу. За ней последует неформальный обед.

Рахмон ранее лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер уже возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.

Президент России, посещающий Таджикистан с государственным - высшим по статусу - визитом подарил своему визави роскошно оформленную книгу. "Такая книга, называется "Таджики". Их всего 25", - рассказал Путин и добавил, что преподносит Рахмону первый экземпляр.

"Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикского народа. В том числе это касается расселения таджиков по имеющимся статистическим источникам, включая последнюю перепись населения Российской Федерации, - описал российский лидер. - История хорошо изложена, и сегодняшний день, в том числе это касается и этнографических вещей". "Это научное исследование, монография", - добавил Путин.

"Самый дорогой подарок. "Таджики" - это "от и до", - выразил восхищение Рахмон. - Самый лучший подарок".

Кроме того, президент РФ подарил коллеге из Таджикистана картину "Таджикские друзья" кисти советского художника-импрессиониста Макса Бирштейна.

Место встречи

Занимающий площадь 400 тыс. кв. метров в центре района Сомони ботанический зад расположен на левом берегу реки Душанбинки. В северной части сада разместилось здание Института ботаники Академии наук Таджикистана.

Ботанический сад был открыт в 1933 году Сегодня здесь собраны образцы деревьев и кустарников (более 4,5 тыс. видов) со всего мира. Многие из представленных видов растений уже находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Президентам продемонстрировали, в частности, редчайшее тропическое дерево, произрастающее только в экваториальной Африке.

На территории парка есть два небольших водоема, беседки, скульптурные композиции. Отдельно обустроен городок ремесел с постройками в национальном стиле, где по праздникам проводятся выставки, ярмарки и другие общественные мероприятия.

В летнем амфитеатре парка может разместиться 1,5 тыс. человек. Зал приемов, расположенный на территории Ботанического сада, используется как площадка для проведения официальных и культурных мероприятий. В нем проходят дипломатические встречи, государственные торжества, конференции и другие значимые события.