Путин обсудил с Рахмоном наиболее чувствительные темы

Беседа президентов России и Таджикистана прошла в формате тет-а-тет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках своего государственного визита в республику наиболее чувствительные темы с глазу на глаз.

"Спасибо еще раз за приглашение, - обратился глава российского государства к своему коллеге. - Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы. Хотя еще вчера вечером это произошло".

Путин поблагодарил Рахмона за вчерашний вечер, когда лидеры "в такой дружеской обстановке смогли спокойно за чашкой чая" обсудить волнующие темы в регионе и перспективы в двустороннем сотрудничестве.