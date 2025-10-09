Путин и Рахмон приняли совместное заявление по итогам переговоров
09:58
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества по итогам переговоров в Душанбе.
Москва и Душанбе призывают к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности и ее скорейшему вступлению в силу, говорится в документе.
"Стороны призывают к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности, ее скорейшему вступлению в силу, а также к расширению сферы ее действия путем разработки дополнительного протокола", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте Кремля.
Также в заявлении лидеров отмечается:
- РФ и Таджикистан подтверждают поддержку становлению Афганистана как независимого, единого и мирного государства.
- Государства объединяет бережное и уважительное отношение к общей богатой истории и традиционным духовным ценностям.
- Россия и Таджикистан считают важным укреплять взаимодействие в информационной сфере.