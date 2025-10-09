Путин: Гросси видит стремление Ирана к решению ядерной проблемы

Президент РФ отметил, что есть еще технические вопросы

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках своего визита в Россию отметил стремление Тегерана к конструктивному решению всех проблем вокруг ядерного урегулирования. Еще остаются технические вопросы, но и по ним будет достигнут консенсус, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на саммите Центральная Азия - Россия.

"Совсем недавно в нашей стране был генеральный директор МАГАТЭ, мы с ним подробно говорили на эту тему, он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем, - отметил российский лидер. - Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме".