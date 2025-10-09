Посол РФ: обвинения против России о дронах используются для милитаризации ЕС

Это лишь усиливает напряженность, отметил Денис Гончар

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Все обвинения в адрес России, касающиеся нарушений воздушного пространства НАТО, являются ложными и используются для милитаризации Европы. Об этом заявил в интервью бельгийскому телеканалу RTBF посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Все обвинения России в нарушении воздушного пространства стран НАТО ложны. Доказательств нет. Киев пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Эти инциденты использовались для ускорения милитаризации Европы и запуска новой операции НАТО "Восточный санитар". Это лишь усиливает напряженность", - предупредил он.

Ранее в СМИ европейских стран, включая Бельгию, Германию, Данию и Норвегию, были опубликованы статьи о наблюдении неопознанных беспилотников в их воздушном пространстве.

Сразу за этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступили на сессии Европарламента в Страсбурге с обвинениями в адрес России и призывами форсировать подготовку ЕС к военному конфликту, в особенности создание беспилотников и средств для их перехвата.

Позднее бельгийская газета Derniere heure со ссылкой на бельгийских военных сообщила, что беспилотники у военных объектов Бельгии уже на протяжении многих лет появляются практически каждый месяц. При этом за последний год ни их количество, ни частота подобных инцидентов не выросли.