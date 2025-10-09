Политолог Калачев: Макрон не уйдет в отставку добровольно

По словам эксперта, свое президентство французский лидер "считает миссией"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Эмманюэль Макрон добровольно не оставит пост главы Франции до окончания срока его полномочий в 2027 году, для него президентство является миссией. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт Института экономики роста им П. А. Столыпина Константин Калачев.

Ранее французский журнал Le Point вышел с обложкой, на которой содержится обращенный к президенту Франции Эмманюэлю Макрону призыв уйти в отставку в связи с политическим кризисом. Также рейтинг одобрения Макрона в сентябре снизился до исторически низкого уровня.

"Макрон не раз заявлял, что намерен доработать до конца срока. Так что никуда он не уйдет. Нервы у него крепкие. Способность маневрировать большая. Свое президентство он считает миссией", - сказал Калачев.

Политолог считает, что рекордно низкий рейтинг доверия Макрона не волнует. "Свой "пятилетний мандат" он намерен осуществлять полностью до его окончания", - заявил он.