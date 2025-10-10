Постпред РФ в Женеве: США хотят возобновить контакты по разоружению с Россией

Геннадий Гатилов отметил, что американская сторона прекратила антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. США выразили заинтересованность в возобновлении контактов с Россией по разоружению, а также перестали предъявлять связанные с украинским кризисом обвинения. Об этом сообщил "Известиям" постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"В последнее время американская делегация все же стала принимать более активное участие в работе конференции по разоружению. Заметно поменялась и риторика в отношении нашей страны, прекратились огульные антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом. И в этом нельзя не заметить отличие позиции США от записных европейских русофобов", - сказал он газете.

По словам дипломата, американская делегация в целом заинтересована в восстановлении рабочих контактов с Россией. При этом, как он отметил "Известиям", контакты с США имеют ограниченный характер, за исключением обсуждений вопросов взаимного интереса.

22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея".