Ушаков: Россия поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа

Помощник президента РФ отметил, что такой ответ был бы в случае, если бы спросили российскую сторону

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы решение вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили", - ответил дипломат на вопрос репортера.

При этом представитель Кремля заметил, что "вызывает удивление <…> глупость [Владимира] Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу", если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk.

"То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, то это говорит [о том], что они из себя представляют", - заключил помощник российского лидера.