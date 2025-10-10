Прилепин: Нобелевский комитет превращает премию в хлам

Писатель заявил, что комитет дает награды самым бессмысленным кандидатам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет сознательно подрывает престиж премии и превращает ее в хлам, вручая награды сомнительным кандидатам. Об этом ТАСС заявил российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин.

Читайте также

Не прошла на выборы, но обошла Трампа: кому присудили Нобелевскую премию мира

"Создается впечатление, что организаторы премии сознательно стремятся подорвать ее престиж. В общем, Нобелевская премия поставила себе целью обанкротить свое имя, просто в прах, в хлам его превратить, потому что они старательно дают премии самым бессмысленным [кандидатам]. Проводят специальный рейтинг "Самые бессмысленные политические и литературные деятели", - сказал он, комментируя вручение Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо.

По мнению Прилепина, среди возможных кандидатов на премию до последнего момента могли рассматривать Дональда Трампа, однако обосновать такую номинацию крайне трудно, поскольку "соглашение между ХАМАС и Израилем лишь начало реализовываться, и его результаты остаются неясными". Кроме того, по его словам, усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине не дали ощутимых результатов. "Таким образом, представление о Трампе как о миротворце зиждется на слишком зыбкой почве", - добавил Прилепин.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2025 год получила Мария Корина Мачадо из Венесуэлы. Лауреата отметили премией за ее работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии, говорилось в мотивировочной части решения комитета.