Прилепин: Москва показала, что сможет ответить на поставки Украине Tomahawk

Писатель напомнил о фразе российского президента Владимира Путина о том, что РФ еще не начинала по-настоящему воевать

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Россия ударами по объектам электроснабжения Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, показала, что сможет ответить на поставки украинской стороне ракет Tomahawk. Такое мнение ТАСС выразил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"Та самая пресловутая фраза нашего президента о том, что мы еще не начинаем по-настоящему воевать, она все-таки имеет смысл, имеет вес. <...> И, конечно же, сегодняшнее отключение всего Киева от света - это все ответные приветы [президенту США Дональду] Трампу. Если ты хочешь дать "Томагавки", то <...> без света будет Киев и половина Украины. То есть Москва мгновенно показала, что она способна это сделать. <...> Это только одна часть нашего фокуса", - сказал он.

Кроме того, Прилепин отметил, что происходящее является "повышением ставок". "Я думаю, что у России еще есть разнообразные ответные [шаги]", - добавил он.

Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.