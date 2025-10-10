Володин: средства Нобелевской премии мира тратят на спонсирование революций

Председатель Госдумы считает, что их лучше было бы направить на пользу человечеству

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия мира тратится на финансирование политических марионеток, ее средства идут на спонсирование оппозиций и революций. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал присуждение награды лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

"Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток", - написал Володин в Max.

Председатель Госдумы обратил внимание, что Венесуэла долгие годы борется на свою свободу и независимость, а премию мира при этом присудили лидеру оппозиции, "которая в угоду другим государствам, желающим порабощения Венесуэлы, пыталась посеять рознь, столкнуть людей друг с другом, расколоть общество". По мнению Володина, это решение является абсурдным.

Средства Нобелевской премии мира было бы лучше направить на пользу человечества - на лечение детей, спасение природных ресурсов, заявил председатель Госдумы.

"Лучше бы их (средства Нобелевской премии мира - прим. ТАСС) направили на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС, спасение природных ресурсов. Одним словом - на пользу человечества. Как и завещал Нобель", - отметил он.