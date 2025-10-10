МИД РФ приветствует договоренности первого этапа урегулирования в Газе

В дипведомстве указали, что теперь необходимо, чтобы режим перемирия принял устойчивый характер

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Роман Канащук/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская сторона приветствует достижение договоренностей в рамках первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявили "Коммерсанту" в МИД РФ.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"В развитии ситуации в секторе Газа в последние дни наметились определенные позитивные сдвиги. Поступают сообщения о достижении Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами. Россия приветствует эти важные договоренности первого этапа", - отметили в МИД. В дипведомстве указали, что теперь необходимо, чтобы режим перемирия принял устойчивый характер, способствовал долгосрочной стабилизации обстановки в палестинском анклаве и позволил обеспечить возобновление беспрепятственных поставок гуманитарной помощи всем нуждающимся.

"Относительно же различных аспектов постконфликтного восстановления и обустройства Газы, включая размещение на территории сектора неких "международных стабилизационных сил", формирование переходного правительства технократов и другое, то соответствующие механизмы и временные рамки еще только предстоит определить",- добавили в МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что "весь этот комплекс сложных вопросов, безусловно, потребует дополнительного согласования с участием всех вовлеченных сторон", призвав "не забегать вперед и не предвосхищать итоги такой серьезной работы".

"Закономерным итогом всего этого процесса, на наш взгляд, должен стать выход на комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе", - отметили в МИД, подчеркнув, что Россия со своей стороны по-прежнему крайне заинтересована в прочном мире в регионе Ближнего Востока.

О первом этапе мирного плана

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что соглашение о прекращении огня вступило в силу сегодня в 12:00 мск. По данным оборонного ведомства, израильские воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации. В пресс-службе также проинформировали, что "всю ночь Южное командование проводило масштабную логистическую операцию, в ходе которой подразделения были переброшены на заранее определенные рубежи и в заданные места".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте договорились о первом этапе мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.