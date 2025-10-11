Медведев привез Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину

Зампред Совбеза РФ представил лидеру КНДР архивные фотографии и документы о сотрудничестве двух государств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привез в Пхеньян к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном архивные документы, касающиеся сотрудничества двух стран.

В красных папках, коих на столе было около десятка, - в том числе фотографии, где запечатлены советские руководители рядом с корейскими коллегами. "Это, получается, 1956-й год. Это вот [Анастас] Микоян и другие наши руководители. [Вячеслав] Молотов, соответственно, здесь", - описал Медведев архивные кадры.

"А это письмо товарища Ким Ир Сена [Иосифу] Сталину", - добавил он, открывая еще одну папку.

Ким Ир Сен (урожденный Ким Сон Чжу) родился 15 апреля 1912 года недалеко от Пхеньяна. Является основателем КНДР. Был генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (1966-1994), председателем кабинета министров (1948-1972) и президентом КНДР (1972-1994).

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.

Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы 11 октября на странице Медведева во "ВКонтакте".