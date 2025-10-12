Песков: Молдавия повторяет чужие ошибки, делая из России антагониста

Так пресс-секретарь президента прокомментировал принятие на этой неделе Кишиневом новой военной стратегии, в которой РФ названа угрозой

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Молдавии совершаю серьезную ошибку, когда ради выстраивания отношения с Европой делают из России антагониста. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Демократия в урне: молдавская цена "победы над русскими"

Таким образом он прокомментировал принятие на этой неделе Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия названа угрозой.

"Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку", - сказал представитель Кремля. "Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству", - подчеркнул Песков.

8 октября на заседании молдавского правительства была утверждена новая военная стратегия страны до 2035 года, согласно которой главной угрозой безопасности Молдавии является Россия. Среди перечисленных в документе "военных рисков и угроз национальной безопасности" названо продолжение Россией специальной военной операции. В Кишиневе усматривают "прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности" республики в расширении контроля Москвы над территориями, опасаясь создания "наземного коридора" до своих границ. Еще одной "угрозой" в военной стратегии названо присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.