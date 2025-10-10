Статья

Демократия в урне: молдавская цена "победы над русскими"

Впервые Кишинев нашел себе официального "врага"

Однажды это должно было случиться. Подсчитав поданные за правящую партию голоса (50,2% от 52% участвовавших), правительство Молдавии уверилось в своих силах. Ранее чиновники администрации президента Майи Санду уже обвиняли Россию в блокировании европейской интеграции и в электоральном вмешательстве. Но с 8 октября риторика еще больше ужесточилась. В принятой кабинетом министров военной стратегии сроком до 2035 года наша страна названа "главной угрозой" молдавской "безопасности". Как не удивиться, если истина буквально противоположна? Это усиление Кишиневом своей армии представляет непосредственную угрозу приднестровской автономии, не упразднять которую силой молдавские власти давали обязательство в начале 90-х. Продолжат ли они следовать этой договоренности теперь?

Война и виноградники

Оказанное в 1992 году Приднестровьем сопротивление Молдавии оставляет место оптимизму, между тем присмотреться к приготовлениям Кишинева не лишено смысла. Согласно пояснительной записке к утвержденной стратегии, на отрезке в ближайшие 10 лет Кишинев намерен увеличить свой военный бюджет вдвое (правда, только до 1% ВВП), а кадровый состав армии — на треть (с 6,5 тыс. до 10,5 тыс.). Помимо количественного возрастания предусмотрены и качественные перемены. Лучше должны сделаться системы воздушного наблюдения и ПВО, киберобороны, радиоэлектронной борьбы и логистическая поддержка. Что это значит? Под "лучше" имеется в виду войти в соответствие со "стандартами ЕС" — то есть автоматически и с правилами НАТО.

Брюссель (как штаб-квартира и ЕС, и Североатлантического альянса) не делает тайны из того, что является спонсором этого перевооружения. Еще в марте стало известно о поставках военной техники на сумму €40 млн и о планах "донести" армейского имущества еще на 20 млн. Параллельно с этим на 14 млн милитари-продукции (по официальной версии — нелетальной) армии Молдавии отгрузила Франция, тогда как Германия за свой счет оплатила военных советников, а Румыния утвердила программы военного образования для молдаван. Усилия всех заинтересованных сторон складываются во внушительную цифру: после Украины Молдавия занимает у ЕС второе место по военным вложениям за рубежом на душу населения.

Текст стратегии содержит упоминание об интеграции в "архитектуру безопасности и обороны ЕС". С юридической точки зрения Евросоюз является еще и оборонным соглашением, пусть большей частью и дублирующим НАТО. Кишинев видит себя частью этих договоренностей. Отсюда и риторика: сразу после обнародования результатов парламентских выборов бывший премьер республики Ион Стурза заявил: "Молдаване, вы написали историю. Вы первыми победили русских в новом виде войны. Благодарю вас!" Но где новый тип боевых действий, там, очевидно, намек на старый: яблоко от яблони недалеко падает.

Услуги за деньги

Впрочем, есть одно но. Если попробовать отыскать в Европе страну, менее всего готовую к резкому милитаристскому рывку, то Молдавия, безусловно, один из претендентов на лидерство. По состоянию на 2025 год республика не граничит ни с одним государством, которое признает враждебным, что можно считать удачей. Соответственно, невелик и ее военный бюджет: всего €87 млн, или 0,5% ВВП.

Впрочем, принцип жизни по средствам едва ли позволяет Молдавии более весомые оборонные траты. Резкий разрыв с Россией в год начала специальной военной операции привел к падению ВВП республики на 5,1%. В 2025 году его усугубил скачок тарифов на электроэнергию в пределах 80%. Правда, к обвальному обрушению ВВП он не привел. Причина в том, что финансово Молдавия времен Санду поддерживается на плаву Евросоюзом и МВФ.

Технически западное дотирование Кишинева распадается на два потока. Первый — переводы молдавской диаспоры родственникам, создающие около десятой части всего национального дохода и стимулирующие внутренний спрос. В них можно разглядеть сравнительно доброкачественную транзакцию, которая, правда, имеет свое ограничение: страны ЕС получают в распоряжение мощнейший рычаг для давления на курс кишиневского президентского офиса — и не брезгуют этим.

Хуже дело обстоит с прямой денежной помощью по линии ЕС и МВФ. В 2025 году она составляет между 10% и 15% доходной части бюджета республики — и большая часть этой суммы получена в долг. Правление Санду (кстати, экономиста по профессии) обернулось достижением исторического рекорда по размерам национальной задолженности. В общих цифрах президент позаимствовала €3,4 млрд, никакой измеримой в цифрах пользы для своей страны не принеся. Правда, в этом ли заключалась цель? Незаметно произошло нечто гораздо более важное. Проведя под управлением Санду пять лет, Молдавия свыклась с ролью государства, перешедшего на содержание Запада, а отсюда недалеко и до участия в боевых действиях. Если попросят об этой любезности, конечно.

Демократия в урне

Как часто случается с технократами, Майя Санду разработала свою схему пристегивания Молдавии к западному миру, не приняв в расчет то, что измерению не поддается: переменчивый человеческий фактор. Острая антироссийская риторика в духе прежнего премьера Стурзы и нынешнего Дорина Речана резонирует со взглядами молдавских националистов, а возможность неограниченного выезда за рубеж стимулирует молодежь (впрочем, как ей служить в армии, если она предпочитает уехать?). Однако помимо заинтересованных в западном выборе остается и вся остальная страна. Социологические опросы показывают, что около половины ее населения придерживается курса на примирение с Россией. Выстраивать маленькую антироссийскую военную державу с таким человеческим материалом может быть проблематично.

Как подходит к своим проблемам Майя Санду, показали прошедшие в сентябре парламентские выборы. Их итог по сей день окончательно не определен. За три месяца предвыборной гонки ЦИК сняла с дистанции пять оппозиционных партий, в том числе две — в течение последней недели перед голосованием, лишив тем самым шансов на апелляцию. Однако еще одной парламентской силе падение с политического олимпа грозит уже после того, как волеизъявление завершилось. Это крайне недружественные России сторонники вхождения в Румынию ("унионисты") — "Демократия дома". Демократия Санду, как выясняется, еще и не для них. Дело о дисквалификации этой партии — и как следствие о перераспределении всех полученных ею мандатов — в обозримом будущем рассмотрит ЦИК. Так что совсем нельзя исключать, что по итогам фракция партии Санду PAS в парламенте вырастет на несколько непредвиденных народных избранников.

Те же, кто голосовал и намерен делать это впредь против дамы-президента, приобрели на выборах опыт унизительного игнорирования своих интересов. Избранная ЦИК республики стратегия по сокращению числа избирательных участков в регионах, где поддержка власти стремится к нулю, и их наращиванию за рубежом в странах Западной Европы (где избирателей может не быть) обернулась буквальным блокированием оппозиции. В день выборов произошло овеществление этой метафоры: муниципальные власти прямо и непосредственно задерживали ("блокировали") движение машин по мостам через Днестр, мешая избирателям из Приднестровья отдать свой голос (в качестве предлога выступали технические работы, а иногда "проверка документов").

Добившись нужного (ей и ее покровителям) результата, Майя Санду готова двигаться дальше. Но то, что за ней с энтузиазмом последует остальная Молдавия, ниоткуда не следует.

Сергей Лютиков