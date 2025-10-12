Ушаков: чтобы продвинуть достигнутые в Анкоридже договоренности нужно бороться

Помощник президента РФ отметил, что Украина не хочет мирного урегулирования

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Киев не хочет мирного урегулирования, поэтому, чтобы продвинуть достигнутые на саммите в Анкоридже договоренности по решению конфликта, нужно бороться. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"[Киевский режим] не хочет [мира], поэтому, чтобы продвинуть эти договоренности [которых президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже], нужно бороться, нужно убеждать людей. Пока не очень все убеждаются", - указал Ушаков.

"Но то, что [договоренности двух президентом на Аляске] являются основой возможного урегулирования - это точно", - подчеркнул он.