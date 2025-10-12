Путин и Алиев после двусторонней встречи в Душанбе пообщались в холле

Президенты России и Азербайджана разместились в креслах

Редакция сайта ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев после завершения двусторонней встречи в Таджикистане 9 октября вышли в холл, сели в кресла и продолжили разговаривать, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Читайте также

План Трампа для Газы и проекты в Центральной Азии. Заявления Путина на саммите в Душанбе

Президенты после завершения открытой части двусторонней встречи сразу же сели ближе друг к другу и начали активно разговаривать, не дожидаясь, пока все журналисты покинут зал.

А после окончания встречи Путин и Алиев вышли в холл, где сели в кресла и продолжили общение.