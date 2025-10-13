Песков: поставка Tomahawk Киеву может плохо кончиться

Запуск этих ракет требует участия США, напомнил представитель Кремля

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запуск ракет Tomahawk потребует участия американских специалистов, поэтому возможная поставка этих ракет Киеву может плохо кончиться, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу уточнить пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки такого оружия могут "плохо кончиться" для всех.

"Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет", - заметил Песков.

Ранее Медведев в своем канале в Max написал, что возможная поставка Киеву этих ракет может кончиться плохо для всех. Он подчеркнул, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно, и об этом было сказано уже неоднократно. "Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США", - указал замглавы Совбеза РФ.