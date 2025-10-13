Песков: высланные из Латвии россияне смогут устроиться в России

Речь идет о гражданах, которых депортировали за незнание латышского языка, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россияне, депортируемые из Латвии за незнание латышского языка, смогут вернуться на родину и обустроиться уже в России. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя истечение отведенного Ригой срока на сдачу соответствующего экзамена.

"Если это граждане России, - отметил представитель Кремля, - они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь".

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком.

Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.