Песков: разговор Путина и Трампа может быть быстро организован

Пока четких договоренностей нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Четких договоренностей о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет, однако он может быть быстро огранизован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Депортация россиян из Латвии и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

"Действительно, судя по сообщениям Трампа, он сказал о такой возможности (проведения телефонного разговора с Путиным - прим. ТАСС). Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора", - сказал он на брифинге.

Ночью Трамп заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с Путиным.

6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Глава российского государства отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".