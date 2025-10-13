Эксперт Фитин: Трамп любит "победные заявления", но план по Газе противоречивый

Главный вопрос касается дальнейшей судьбы движения ХАМАС в анклаве, отметил советник директора Российского института стратегических исследований

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склонен делать "победные заявления", но план по урегулированию в секторе Газа порождает немало противоречий, и многое еще стоит обсудить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Ранее Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта в секторе Газа, и военные действия в анклаве можно считать завершенными.

"Надо помнить, что собой представляет нынешний президент Америки. Это всегда победные заявления, это всегда желание быть в свете юпитеров и показывать всему миру, кто хозяин планеты. Поэтому его заявление всегда близко к определенному фанфаронству. Он считает, что одним движением руки ему удается решить самые сложные вопросы современности, - сказал Фитин. - Конечно, очень важно, что удалось заключить мир или перемирие, посмотрим, что будет дальше".

В то же время аналитик подчеркнул, что план, состоящий из 20 пунктов, который представила американская администрация, далеко не полностью проработан, так что прогнозировать очень сложно. "Можно надеяться на лучшее, но остается еще очень много противоречий. Прежде всего вопрос дальнейшей судьбы движения ХАМАС в Газе", - указал он.

Как напомнил эксперт, Израиль продолжает настаивать, что ХАМАС необходимо если не уничтожить, то полностью разоружить, или потребовать от него отказа от какого-либо участия в дальнейшем управлении анклавом. "ХАМАС, как показывают последние события, сдавать оружие не собирается. Кто будет его разоружать, на каких условиях, какие силы будут обеспечивать безопасность в секторе. Кто будет управлять и в каком составе, какая временная администрация, из кого она будет состоять. Много вопросов, которые требуют не только уточнения, но и своего решения. Пока можно только с удовлетворением сказать, что освобождены израильские заложники и прекращены удары по Газе", - отметил Фитин.

По его словам, создание палестинского государства "сейчас абсолютно нереально, поскольку пока не будут урегулированы все проблемы в Газе, даже близко этот вопрос не встанет на повестку дня". Что же касается восстановления Газы, то, как указал эксперт, американцы рассчитывают на то, что подключатся, прежде всего, с финансированием необходимых работ нефтедобывающие страны Персидского залива, возможно, кто-то из американских западных союзников, например, Япония. "Возможно и сами Соединенные Штаты внесут какую-то лепту. Но опять-таки этот вопрос пока не определен. Пока это намерение американцев, - добавил он. - Сколько это может занять времени, тут трудно сказать. Все будет зависеть от того, с какой скоростью и интенсивностью пойдут соответствующие работы".

О сделке по Газе

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.