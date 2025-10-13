Эксперт Быстрицкий: Израиль с радостью пошел на сделку по Газе

По словам председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай", израильская сторона устала от операции в анклаве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС. Израильская сторона с радостью пошла на предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку по Газе, так как сама утомилась от этого затяжного конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Он отметил, что именно Соединенные Штаты сыграли значительную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, оказав давление на Израиль. "Несмотря на очень теплые отношения между [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и Трампом, он все-таки давление на Израиль оказал. Хотя Израиль, наверное, был этому рад, потому что он тоже утомился от всей этой истории", - подчеркнул Быстрицкий.

При этом, указал эксперт, сама по себе предложенная американским лидером сделка хорошая, хотя многие ее детали "нуждаются в уточнении". "Перестали стрелять - это уже плюс, - констатировал он. - К тому же, как мы видим, ее (сделку - прим. ТАСС) при известных условиях поддерживают многие страны, включая, кстати говоря, и Россию, о чем говорил российский президент [Владимир Путин], выступая на валдайском клубе (на пленарной сессии - прим. ТАСС). Но там есть очень много деталей, которые, прямо скажем, нуждаются в уточнении".

Комментируя возможность рецидивов ситуации в будущем, Быстрицкий обратил внимание, что риски есть, так как "ситуация хрупкая, сложная". "Переговоры в Египте ("саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе - прим. ТАСС) продолжаются. Что за администрация будет этим заниматься, как это будет сформировано, что означает разоружение, на каких условиях, что это за формат - вопросов много. Но судя по реакции израильского общества, оно приветствует эту историю, учитывая, что лежит на поверхности, - заметил председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая". - Я так понимаю, что ХАМАС здесь пошел на достаточно исключительные шаги. Поэтому при всех рисках этой сделки она все-таки на данный момент состоялась".

О плане Трампа

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе. В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников".