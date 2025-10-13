Реклама на ТАСС
Исполнять обязанности главы Крымского района Кубани будет Станислав Казанжи

Чиновник являлся заместителем арестованного главы Сергея Леся
Редакция сайта ТАСС
12:45

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы Крымского района Краснодарского края, где ранее был арестован глава Сергей Лесь, назначен его заместитель Станислав Казанжи, курирующий вопросы строительства и ЖКХ, сообщили журналистам в администрации района.

"Утреннюю планерку в администрации Крымского района провел исполняющий обязанности главы - заместитель главы МО Крымский район Станислав Дмитриевич Казанжи, в администрации района он курирует вопросы строительства и ЖКХ", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст.33 ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года обвиняемый отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом на льготных условиях, по цене существенно ниже рыночной, без проведения торгов. 

РоссияКраснодарский край