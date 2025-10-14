Посол Гончар: отказ от дипломатии лишает НАТО места за столом переговоров по Украине

Представитель Москвы в Брюсселе подчеркнул, что альянс "перешел на язык вербальных и военных угроз"

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Пространство для дипломатии в Евро-Атлантическом регионе сузилось до предела из-за отказа стран НАТО от любого диалога, что делает необоснованными их претензии на место за столом переговоров по Украине. Это констатировал в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, который также отвечает за отсутствующие на данный момент контакты России и НАТО.

"Применительно к Евро-Атлантике пространство для дипломатии сузилось до предела, причем исключительно по причине неготовности наших так называемых партнеров - как натовцев, так и бельгийцев - к содержательному диалогу, а не просто обмену претензиями и обвинениями", - подчеркнул он. - Какие-либо серьезные обсуждения по линии НАТО не ведутся даже за закрытыми дверями. Альянс полностью перешел на язык вербальных и военных угроз. В свою очередь, бельгийские власти пошли по пути ужесточения режима взаимодействия, максимально ограничив возможности для контактов вне МИД".

Безосновательные претензии

Денис Гончар назвал такую линию поведения "крайне ущербной", которая "объективно наносит наибольший вред самой Европе, загоняя ситуацию с безопасностью на континенте в тупик".

"Самый яркий пример тому - Украина. Коллективный Запад отказывается от разговора на равных с Россией, усердно поджигает конфликт безответственной риторикой и поставками оружия киевскому режиму, но при этом высказывает необоснованные претензии на место за столом переговоров. Если внимательно посмотреть, то эта модель поведения с различными нюансами воспроизводится западниками чуть ли не во всех сферах международной политики", - продолжил он.

Мировое большинство

"Однако колесо истории им не остановить. Наши контакты в брюссельском дипломатическом корпусе, как и опыт наших коллег по всему миру, убедительно показывают, что представители государств глобального большинства всерьез озабочены тем, что страны так называемого золотого миллиарда упорно навязывают свою волю и требуют от всего мира слепо следовать их проукраинской и антироссийской линии. Страны мирового большинства так же, как и мы, резонно сетуют, что со стороны западных политиков в целом все реже высказывается готовность к дипломатии как таковой, к равноправному политическому диалогу, к поиску взаимоприемлемых выходов и развязок из международных противоречий - от военных столкновений до конфликтов экономических интересов", - сказал посол.

"Именно об этом говорил президент России Владимир Путин во время недавнего выступления на Валдайском форуме в Сочи. Вместо таких, казалось бы, общепринятых и веками оттачивавшихся, в том числе в рамках западной же традиции, инструментов - стремление к диктату, попытки грубого навязывания своей точки зрения, сопровождающиеся искусственным созданием разделительных линий, делением на своих и чужих в полном соответствии с пресловутой формулой экс-главы евродипломатии Жозепа Борреля о противостоянии "сада" и "джунглей", - напомнил Гончар.

Он выразил полную уверенность в том, что "в конечном итоге победит разум, и разделяемый глобальным большинством российский подход к выстраиванию международных отношений на основе принципов суверенного равенства и неделимости безопасности возобладает".