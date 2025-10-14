Доброволец Миннис: ВСУ убивают жителей Донбасса при попустительстве Британии

Эйден Миннис сжег свой паспорт в результате угроз правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лицемерие Великобритании, финансирование и вооружение ВСУ приводят к убийствам жителей Донбасса, по факту, при полном попустительстве Соединенного Королевства. Такое мнение высказал ТАСС воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

"Неприкрытое лицемерие моей страны, финансирование и вооружение государственного переворота на Украине, который привел к массовым убийствам невинных людей нацистами", - сказал Миннис.

По его словам, он видел все видео с военными преступлениями и "не мог не помочь".

"Видеозаписи, на которых члены семей оплакивают своих близких, растерзанных бандеровцами, сказали мне все, что мне нужно было знать, поэтому я решил стать добровольцем. Если не я, то кто? Я не могу стоять в стороне и смотреть, как невинных убивают, как скот, при полном попустительстве моего правительства", - добавил он.

Ранее стало известно, что Миннис сжег свой паспорт в результате угроз правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России. Соответствующее видео появилось на его странице в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).