Кремль ответил на слова Макрона о "воинственном упрямстве" Москвы

Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию", - подчеркнул представитель Кремля, указав, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - заверил Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров".

Россия многократно подчеркивала, что считает предпочтительным мирное, политико-дипломатическое урегулирование на Украине, а также обеспечение равной и неделимой безопасности для всех стран Европейского континента. В то же время киевский режим при активной поддержке Запада под тем или иным предлогом непрестанно отказывается от построенного на справедливых принципах урегулирования.