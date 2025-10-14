Песков: Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Российский лидер продолжит работу с коллегами из центральноазиатских государств, с которыми, в том числе, встречался в ходе своего пребывания в Таджикистане, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 октября проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На сегодня Путин продолжит свою работу со своими коллегами из центральноазиатских государств, с которыми, в том числе, встречался несколько дней тому назад в ходе своего пребывания в Таджикистане", - указал Песков, добавив, что тогда в ходе рабочих контактов был намечен "ряд вопросов".

Представитель Кремля упомянул, что глава государства уже провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Будет еще несколько разговоров в начале второй половины дня", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что президенты России и Казахстана в рамках телефонного разговора обсудили укрепление партнерства и союзничества двух стран и совместные проекты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Путин обсудил с Токаевым его предстоящий госвизит в Россию.