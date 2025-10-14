Песков: новых контактов с Турцией по Украине пока не было

Представитель Кремля отметил, что согласовать разговор лидеров можно быстро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новых контактов с Турцией по украинскому урегулированию пока не было, но согласовать разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана можно быстро. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли новые контакты Москвы и Анкары по украинскому урегулированию и обсуждается ли возможность очередной встречи на турецкой площадке. "Но вы знаете, Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении такого телефонного разговора. Но пока не было таких намеков", - уточнил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм- эш-Шейха в Вашингтон заявил, что по его мнению, Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 7 октября. Были обсуждены двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы.