Песков: судить о передаче Tomahawk стоит после встречи Трампа и Зеленского

Представитель Кремля подчеркнул, что пока это "газетные сообщения"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судить о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk стоит по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленском. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Давайте дождемся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их", - сказал Песков. "Пока это газетные сообщения. Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты", - добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на мнение директора программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон, Соединенные Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. 6 октября Трамп также сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. В свою очередь президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".