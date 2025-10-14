Косачев: идея трибунала против РФ лишает Киев шанса на урегулирование конфликта

Вице-спикер Совфеда отметил, что такое решение толкает Украину к дальнейшей эскалации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Намерение провести трибунал против России толкает киевский режим к дальнейшей эскалации конфликта и лишает Украину переговорных позиций в урегулировании ситуации дипломатическим путем. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на круглом столе в Совфеде на тему "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Затея со специальным трибуналом против России в известном смысле лишает Украину и Европу какой-либо переговорной позиции по политико-дипломатическому регулированию, не способствует мирным инициативам президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа. Толкает киевский режим к эскалации, а значит, в еще большую пропасть", - сообщил Косачев.

В начале года Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания специального трибунала по неким "преступлениям России" на Украине. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные международные структуры и так называемые эксперты "сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность". Он напомнил, что эти эксперты "молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки" против своих же граждан, которые не приняли смену власти в стране.