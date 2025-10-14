Водолацкий: Зеленский лишает украинцев гражданства, перенимая опыт Прибалтики

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подчеркнул, что это не последний случай

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский лишает гражданства украинцев, которые выступают против нацизма и за сохранения государственности, следуя антирусской позиции Прибалтики. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского сообщила, что он лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова, который должен будет покинуть свой пост. Гражданства лишены также экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

"Зеленский берет пример с недостран - Латвии, Литвы, Эстонии, которые начинают масштабную акцию по выдворению из страны русскоязычного населения. Зеленский это увидел и решил начать такие антирусские действия в отношении тех лиц, которые родились на Украине, которые имеют украинское гражданство, но выступают против нацистов, против диктаторства Зеленского, за их гражданскую позицию, за то, что они хотят сохранить суверенитет Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это не последние случаи лишения гражданства украинцев Зеленским, который проводит "антиукраинскую политику" на уничтожение государства.

Эти действия Зеленского нарушаются права человека, подчеркнул депутат ГД. "Это противоречит всем международным институтам, которые стояли раньше на защите прав человека, все, что происходит сегодня на Украине, в Прибалтике, - им это неинтересно, они на это закрывают глаза. Тем самым они себя изжили и не могут уже претендовать на право того, чтобы называться структурами по защите прав человека во всем мире", - добавил Водолацкий.