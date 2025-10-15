Главу Мценска Орловской области изберут 20 октября

ОРЕЛ, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Мценского городского совета изберут главу города Мценска Орловской области на внеочередном заседании 20 октября. Об этом говорится в постановлении городского совета.

Решение о досрочном прекращении полномочий экс-главы Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия вступило в силу 9 октября. Орловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего главы и Мценского городского совета на решение Мценского районного суда.

"Созвать внеочередное заселение Мценского городского совета народных депутатов 20 октября в 14:00 мск в малом зале заседаний здания администрации города Мценска. Включить в повестку дня внеочередного заседания Мценского городского совета народных депутатов вопрос "Об избрании главы города Мценска", - говорится в сообщении.