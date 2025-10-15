Пауза в переговорах с Украиной и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова
Возможность разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пауза в переговорах с Украиной и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Грузии к России стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Российский лидер Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудят российские военные базы на территории республики: "Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать".
- Пресс-конференция по итогам их встречи не планируется.
- Путин обязательно встретится с участниками спецоперации, передавшими ему иконы со следами пуль: "Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю".
О возможности разговора Путина и Трампа
- Пока неизвестно, может ли телефонный разговор Путина и Трампа состояться в ближайшие дни: "Нет, пока неизвестно".
- Путин не получал от Трампа поздравлений с днем рождения: "Нет, не было".
- Россия признательна США за готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине: "Мы признательны американской стороне за неоднократно, на различных уровнях заявлявшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию".
О паузе в переговорах с Украиной
- Россия остается открыта к переговорам по Украине, нынешняя пауза в диалоге возникла по вине европейцев и провоцируемого ими Киева: "Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузе мы не усматриваем".
О решении ЕСПЧ
- Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате €253 млн в пользу Грузии по итогам событий 2008 года: "Решение выполнять не будем".
О БРИКС и американских пошлинах
- В Кремле ничего не знают о якобы намерении стран - участниц БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США, о котором заявил Трамп: "Что касается того, что все страны [намерены] выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю".
- Государства БРИКС никогда ничего не планировали против третьих стран: "Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся".
О защите интересов
- Спецоперация нужна для защиты интересов России, для обеспечения настоящего и будущего россиян: "Все, что [президент России Владимир Путин] делает, - это для обеспечивания настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция".
О российской экономике
- Российская экономика обладает изрядным запасом прочности, чтобы реализовывать все поставленные планы: "Что касается российской экономики, она обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим".
О Федорищеве
- Кремль не стал комментировать резкую манеру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева решать кадровые вопросы: "Что касается назначений и увольнений глав районов - это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии".