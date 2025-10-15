Статья

Пауза в переговорах с Украиной и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Возможность разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пауза в переговорах с Украиной и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Грузии к России стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Российский лидер Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудят российские военные базы на территории республики: "Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать".

Пресс-конференция по итогам их встречи не планируется.

Путин обязательно встретится с участниками спецоперации, передавшими ему иконы со следами пуль: "Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю".

О возможности разговора Путина и Трампа

Пока неизвестно, может ли телефонный разговор Путина и Трампа состояться в ближайшие дни: "Нет, пока неизвестно".

Путин не получал от Трампа поздравлений с днем рождения: "Нет, не было".

Россия признательна США за готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине: "Мы признательны американской стороне за неоднократно, на различных уровнях заявлявшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию".

О паузе в переговорах с Украиной

Россия остается открыта к переговорам по Украине, нынешняя пауза в диалоге возникла по вине европейцев и провоцируемого ими Киева: "Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузе мы не усматриваем".

О решении ЕСПЧ

Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате €253 млн в пользу Грузии по итогам событий 2008 года: "Решение выполнять не будем".

О БРИКС и американских пошлинах

В Кремле ничего не знают о якобы намерении стран - участниц БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США, о котором заявил Трамп: "Что касается того, что все страны [намерены] выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю".

Государства БРИКС никогда ничего не планировали против третьих стран: "Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся".

О защите интересов

Спецоперация нужна для защиты интересов России, для обеспечения настоящего и будущего россиян: "Все, что [президент России Владимир Путин] делает, - это для обеспечивания настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция".

О российской экономике

Российская экономика обладает изрядным запасом прочности, чтобы реализовывать все поставленные планы: "Что касается российской экономики, она обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим".

О Федорищеве