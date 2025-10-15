Лаврова поразила поддержка "реваншистских лозунгов" Мерца со стороны Меркель

По словам главы МИД РФ, раньше экс-канцлер Германии презентовала себя сторонницей минских соглашений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поддержка "реваншистских лозунгов" канцлера ФРГ Фридриха Мерца со стороны экс-канцлера Ангелы Меркель поразительна, поскольку раньше она презентовала себя как сторонницу минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Комментируя озвучивающиеся в Германии прогнозы о якобы возможном конфликте с Россией, министр отметил, что сроки в этих прогнозах зависят от того, "кому что нужно". "Кому-то нужно поскорее выбить бюджетные средства. Они отменили закон, который ограничивал военные траты немцев. Федеральный канцлер Германии Мерц с гордостью об этом говорил. Так же, как он с гордостью говорил о том, что теперь после отмены этого закона у них есть возможность наращивать расходы на армию. Мол, тем самым Германия вновь станет самой крупной военной силой в Европе. Показательно, но слово "вновь" уже было пару раз. Видимо, он это имеет в виду", - сказал Лавров.

"Еще меня поразило то, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в самых хвалебных тонах отозвалась об этой "тираде" Мерца, дескать, вновь с воодушевлением услышала заявление о "новой сильной Германии", - добавил он.

По словам Лаврова, у экс-политиков по-разному проявляется то, "что ими двигало" на занимаемых должностях.

"Оказалось, что Йенс Столтенберг, ушедший с поста генсекретаря НАТО, написал более-менее честную книгу. Это значит, что он все это понимал в глубине души. Но, как говорится, положение обязывало, - продолжил глава российской дипломатии. - У бывшего канцлера ФРГ Меркель получилось наоборот. Она все время презентовала себя так, что она "за" минские договоренности, что надо вместе с Россией что-то делать. Уйдя на пенсию, вдруг стала поддерживать реваншистские лозунги Мерца, когда сказала, что в 2021 г. хотела все сделать иначе, но ей поляки и литовцы помешали".